Autobusy i tramwaje, czyli czym jeździmy w Warszawie

Warszawski Transport Publiczny po raz kolejny zanotował wzrost liczby pasażerów. W 2019 r. wykonano ponad 1,2 mld przejazdów w Warszawie i aglomeracji warszawskiej. Przewieziono prawie 18 mln osób więcej niż w 2018 r.

Każdego roku odnotowywany jest wzrost liczby pasażerów w pojazdach komunikacji publicznej. To m.in. efekt ogromnych inwestycji w infrastrukturę i nowe pojazdy. Według szacunków ZTM w zeszłym roku przewieziono 1 201 651 189 pasażerów.

Czym jeździmy?

Prawie połowa osób, bo aż 49,8 proc. wybrała transport autobusem. Tym środkiem lokomocji wykonano ponad 598,9 mln przejazdów. Miejskie Zakłady Autobusowe oraz prywatni przewoźnicy zarządzają flotą prawie 1,4 tys. autobusów. Obsługują one łącznie 302 linie. Linie dzielą się na zwykłe, przyspieszone, ekspresowe, strefowe, lokalne i nocne.

Zobacz także: Wjechał na czerwonym świetle. Szybko spotkała go kara

Szybką Kolej Miejską wybrało ponad 22 mln pasażerów. W ruchu jest 19 składów. W statystykach uwzględniono także inne kolejowe podróże w aglomeracji warszawskiej, wykonane w ramach Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD. Było ich łącznie ponad 42,4 mln. To stanowi ok. 3,5 proc. wszystkich przejazdów. W ramach tej oferty biletowej Koleje Mazowieckie przewiozły w 2019 r. ok. 37,2 mln osób, a Warszawska Kolej Dojazdowa – ponad 5,1 mln pasażerów.