Awantura w czasie premiery "Gwiezdnych Wojen". Doszło do rękoczynów

Takiego widowiska nie mogli się spodziewać nawet najwięksi fani Gwiezdnych Wojen. Pod koniec seansu w jednym z warszawskich kin doszło do awantury, która skutecznie odwróciła uwagę od filmu. Przepychanki, wyzwiska i głośne krzyki przestraszyły widzów.

Jak informują nas czytelnicy WawaLove, do zdarzenia doszło w czasie trójwymiarowego seansu w Cinema City. - Wczoraj po zakończeniu seansu nowych Gwiezdnych Wojen byłem świadkiem niecodziennej sytuacji. Z tyłu sali dochodziły odgłosy sprzeczki. Choć początkowo myślałem, że to część filmu, okazało się, że między dwoma osobami doszło do agresywnej wymiany zdań. Widzowie, zamiast wychodzić z kina, stali zszokowani. Część z nich zaczęła kręcić wideo. Nie do końca słyszałem o co poszło, ale chyba ktoś wyjadł drugiej osobie popcorn, który kosztował 20 złotych" - pisze Michał. Z jego relacji wynika, że w zamieszaniu wzięło udział co najmniej kilka osób.