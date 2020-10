Awaria w "Czajce". Ścieki znów trafią do Wisły

"Opady w całym kraju zwiększają poziom wody w Wiśle. Wojsko sygnalizuje, że konieczny może być czasowy demontaż mostu pontonowego z tymczasowym rurociągiem do "Czajki". W takim wypadku ponownie rozpoczniemy ozonowanie ścieków i wzmożone kontrole jakości wody" - napisał Rafał Trzaskowski.

Awaria w "Czajce". Wody Polskie o ściekach

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca w rozmowie z tvp.info podkreśla, że do Wisły ponownie trafią hektolitry ścieków. Daca podkreślił również, że jego zdaniem władze miasta próbują wyręczyć zarządzaną przez niego instytucję prowadząc badania nad czystością wody w Wiśle, do czego nie mają prawa. W jego ocenie jest to działanie nastawione na "ratowanie reputacji".