Awaria w stołecznym Szpitalu Południowym. Problemom z tlenem do respiratorów zapobiegła straż

Awaria w stołecznym Szpitalu Południowym. Problem z tlenem zażegnała straż

Jak ustalił portal TVN Warszawa w rozmowie z rzeczniczką prasową ratusza, Moniką Beuth-Lutyk, problem z instalacją tlenową to skutek natężonej pracy urządzenia, które nie było przygotowane do obsługi takiej ilości pacjentów jednocześnie. To nowy szpital, oddany do użytku w sierpniu, jednak projektowany był do pracy w innych warunkach. Urządzenia nie są w stanie sprostać potrzebom pacjentów, którzy nie mogą oddychać samodzielnie.