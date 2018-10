Aż 20 tysięcy psów na warszawskim Euro Dog Show

Rekordowo zapowiada się tegoroczna Europejska Wystawa Psów Rasowych, która w dniach 11-14 października po raz pierwszy w historii zagości w Warszawie. Do udziału w wydarzeniu zgłoszono bowiem aż 20 tysięcy psów, gdy dotychczas na wystawach o randze europejskiej mogliśmy podziwiać tylko” około 10-12 tysięcy czworonogów. Podczas Euro Dog Show 2018 w Ptak Warsaw Expo zobaczymy przedstawicieli aż 360 ras ze wszystkich grup FCI.

Europejska Wystawa Psów Rasowych European Dog Show to wydarzenie absolutnie wyjątkowe w kalendarzu stołecznych imprez. Pierwszy raz bowiem Warszawa będzie gościć wystawę psów o takiej skali. Można śmiało powiedzieć, że przez tych klika dni to właśnie Warszawa będzie psią stolicą Europy. Na wystawę przyjadą hodowcy psów z kilkunastu krajów, na potrzeby których obok hal wystawowych zbudowane zostanie specjalne pole camperowe. Ale European Dog Show to także znakomita okazja dla wszystkich dużych i małych miłośników psów do zobaczenia na żywo tysięcy przeróżnych psiaków, także tych bardzo rzadko spotykanych ras. Na wystawie pojawi się bowiem 20 tysięcy psów reprezentujących w sumie 340 ras. Fanów internetowych memów z „piesełem” z pewnością ucieszy obecność psów rasy shiba inu. Dzieciaki oszaleją na widok 101 i więcej dalmatyńczyków czy znanych z „Zakochanego kundla” cocker spanieli, a miłośnicy wielkich psów zachwycą takie rasy, jak: berneński pies pasterski, bernardyn czy owczarek kaukaski. Która z ras reprezentowana będzie najliczniej? Przekonamy się po zamknięciu zgłoszeń. Zwierzaki zaprezentują się przed 160 sędziami z całej Europy na około 80 ringach. Psy będą oceniane w 8 różnych kategoriach:

najlepsze młodsze szczenię, najlepsze szczenię, najlepszy junior, najlepszy weteran, najlepsza para i grupa hodowlana i zwycięzca grupy. Ostatniego dnia spośród najlepszych psów z każdej grupy zostanie wybrany Best in Show. Ciekawostką będzie konkurs na najlepszego psa rasy polskiej.