Bądź smart w wielkim mieście. Jak nowoczesna technologia pozwala cieszyć się lokalnymi atrakcjami?

Skoro spędzasz czas w swoim mieście jak prawdziwy turysta, to nie możesz obyć się bez dobrego aparatu, którym zrobisz pamiątkowe zdjęcia z tej wycieczki. Jak wybrać ten najlepszy? Niekwestionowanym liderem w kwestii jakości w tej kategorii jest bez wątpienia iPhone 14 Plus. Najnowszy model marki Apple wyróżnia się innowacyjnymi technologiami w dziedzinie fotografii. Eksperci zgodnie przyznają, że system aparatów w tym urządzeniu to wielki skok w przyszłość, który gwarantuje iPhone’owi 14 Plus miano prawdziwej, bezkonkurencyjnej gwiazdy. Co sprawia, że zdjęcia zrobione tym aparatem są tak wyjątkowe? O jakości fotografii decydują dwa niezawodne obiektywy oraz nowy Photonic Engine – technologia Apple wykorzystywana dla poprawy jakości zdjęć. Z takim sprzętem relacja z każdej wycieczki będzie wyglądać jak profesjonalny fotoreportaż!