Bakterie coli w wodzie źródlanej. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega

Główny Inspektorat Sanitarny informuje o wycofaniu z obrotu wody źródlanej. Decyzję taką podjęto z uwagi na obecność w niej bakterii coli.

- woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l, numer partii: 051264, termin przydatności do spożycia: 05.2019

- woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l, numer partii: 051265, termin przydatności do spożycia: 05.2019

- woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l,numer partii: 051272, termin przydatności do spożycia: 06.2019

- woda źródlana niegazowana Józefowianka 0,5l, numer partii: 051291, termin przydatności do spożycia: 06.2019

- woda źródlana niegazowana Józefowianka 0,5l, numer partii: 051292, termin przydatności do spożycia: 06.2019

- woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l, numer partii: 051299, termin przydatności do spożycia: 06.2019

- woda źródlana niegazowana Świętokrzyska 1,5l, numer partii: 051300, termin przydatności do spożycia: 06.2019

- woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l, numer partii: 051301, termin przydatności do spożycia: 06.2019

- woda źródlana niegazowana Józefowianka 0,5l, numer partii: 051331, termin przydatności do spożycia: 06.2019

- woda źródlana niegazowana Świętokrzyska 1,5l, numer partii: 051273. termin przydatności do spożycia: 06.2019

- woda źródlana niegazowana Świętokrzyska 0,5l, numer partii: 051330, termin przydatności do spożycia: 06.2019

- woda źródlana niegazowana Świętokrzyska 0,5l, numer partii: 051293, termin przydatności do spożycia: 06.2019