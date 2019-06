Będą konsekwencje za tytuł dla Klepackiej. Światowy Związek AK reaguje

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej nie zamierza zostawiać sprawy przyznania odznaczenia dla Zofii Klepackiej bez konsekwencji. – Mogą być daleko idące. Decyzja zapadnie w ciągu kilku dni – mówi Wirtualnej Polsce Tadeusz Filipkowski, rzecznik organizacji.

Do tej pory tytuł honorowego członka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej otrzymał m.in. Jan Paweł II. Zofia Klepacka była krytykowana za wypowiedzi atakujące środowiska LGBT. Oburzeni słowami medalistki olimpijskiej byli m.in. Kinga Rusin i Borys Szyc. Po jej stronie stanęły środowiska prawicowe. - Mam dwójkę dzieci i jeżeli teraz słyszę, że w szkołach ma być specjalny pedagog zajmujący się problematyką LGBT, ogarnia mnie przerażenie. To jest dla mnie nienormalne, dlatego będę czynić wszystko, aby nie dopuścić do takich rzeczy, chociażby publikując posty na Facebooku. Wiem, że wielu ludzi stoi za mną murem, i to jest pocieszające – mówiła windsurferka w wywiadzie dla "Gazety Polskiej".