Będzelin: sprawca tragicznego wypadku przesłuchany. "Wypił dwa litry wódki i cztery piwa"

44-letni mężczyzna, sprawca tragicznego wypadku w Będzelinie, przyznał się do winy. Andrzej Ch., kompletnie pijany, usiadł za kierownicą i potrącił dwie dziewczynki: 9-letnią córkę i jej starszą o rok koleżankę. 10-latka, mimo natychmiastowej reanimacji, zmarła.

Świadkowie tego zdarzenia opowiadają, że gdy ludzie rzucili się na pomoc dziewczynkom, kierowca opla wysiadł z niego i przewrócił się na drogę. Potem na czworakach rzucił się do ucieczki.

Policjanci zatrzymali go kilkanaście minut później, w jego domu.

Rzecznik łódzkiej prokuratury poinformował, że śledczy zawnioskowali już do sądu o trzymiesięczny areszt tymczasowy dla Andrzeja Ch.

10-latka, która zginęła w Będzelinie miała na imię Kinga. Nie pochodziła z tej miejscowości. Co roku przyjeżdżała tu do dziadka, by spędzić u niego wakacje.