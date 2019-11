Białołęka. Pożar na nowym osiedlu i utrudnienia dla strażaków. "Brakuje drogi dojazdowej"

W niedzielę wieczorem doszło do pożaru na nowym osiedlu na Białołęce. Nikt nie ucierpiał, ale akcja strażaków trwała dłużej niż powinna – alarmuje nasz czytelnik. Wszystko z powodu braku drogi dojazdowej. – To nie jedyne takie miejsce w stolicy – przyznają w rozmowie z WP strażacy.

"W niedzielę, 24 listopada br., ok. godz. 21 ul. Krzyżówki na Białołęce miał miejsce pożar mieszkania. Ze względu na brak drogi do osiedla (deweloper oddał do użytku setki mieszkań, a nie wybudował utwardzonej drogi dojazdowej) straż pożarna miała problemy z dojazdem, musiała przeciągać węże do gaszenia wody przez płot, co znacznie opóźniło udzielenie pomocy" – opisała całą sytuację pani Karolina.