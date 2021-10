Białoruski weekend w Warszawie. Pamięć o jasnej stronie protestu

W środowisku mieszkających w Polsce Białorusinów wciąż żywa jest pamięć o nieuczciwych wyborach latem zeszłego roku i zaostrzeniu represji w rządzonym przez Aleksandra Łukaszenkę kraju. To z tego okresu pochodzi ogromna fala emigracji. To na ogół młodzi ludzie, którzy uciekli z kraju przed politycznymi prześladowaniami i znaleźli nowy dom w Polsce. Tu próbują znaleźć ekonomiczną stabilność, ale także budować nowe relacje społeczne, sięgające do tradycji, w których wyrośli.