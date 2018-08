Bieg po Nowe Życie w Warszawie

Znane osoby ze świata teatru, filmu, estrady, mediów, nauki i sportu po raz trzynasty będą promować świadome dawstwo narządów. Po raz pierwszy w samym sercu stolicy.

13 Bieg po Nowe Życie to wielkie spotkanie osób po przeszczepieniach oraz osobowości ze świata teatru, filmu, sceny muzycznej i kabaretowej, dziennikarzy i sportowców. Wszystkich, którym wsparcie transplantologii jest szczególnie bliskie.

Bieg po Nowe Życie ma swoje pory roku. Wiosną wszyscy, którym na sercu leży wspieranie idei przeszczepów spotykają się w Wiśle, późnym latem odwiedzają Warszawę. Tradycyjnie uczestniczą w marszu nordic walking. Na trasie spotykają się osobowości ze świata kina, teatru, estrady, dziennikarze i sportowcy, a przede wszystkim osoby po przeszczepieniach, między innymi z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Marsz sztafetowy zachęca do świadomego dawstwa narządów, pokazuje także, że osoby po przeszczepieniu mogą żyć aktywnie. Nie mamy wątpliwości, że „trzynastka” będzie dla nas szczęśliwa. Kiedyś ten trzynasty Bieg musiał nadejść – uśmiecha się Arkadiusz Pilarz – dyrektor Biegu po Nowe Życie. W każdej kolejnej edycji staramy się przygotować dla uczestników wydarzenia i kibiców jakieś niespodzianki, coś zmienić, i nie inaczej będzie teraz. W tym roku pomaszerujemy w samym centrum stolicy przy Pałacu Kultury i Nauki - informuje Arkadiusz Pilarz – dyrektor wydarzenia. Jak zawsze naszą drużynę będą tworzyć starzy przyjaciele, którzy są z nami od wielu lat oraz nowe twarze, które z radością dołączyły do inicjatywy. Więcej przeczytacie na naszym profilu społecznościowym – dodaje. Przemysław Saleta – współtwórca i ambasador wydarzenia podkreśla: Zawsze powtarzam – nigdy dość mówienia o przeszczepach. To sprawa niezwykle ważna. Dotyczy nas wszystkich. Każdy kolejny Bieg po Nowe Życie nam o tym przypomina, ale też przekonuje sceptyków.