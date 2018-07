Biegły sądowy znów w areszcie. Pomagał przestępcom

Wiesław Cz. został zatrzymany przez oficerów ABW w środę 11 lipca. Pełniący funkcję lekarza sądowego mężczyzna został oskarżony o poświadczenie nieprawdy przez wystawianie fałszywych zaświadczeń. Do aresztu trafił już wcześniej, ale wyszedł za kaucją. Teraz może spędzić za kratkami nawet 10 lat.

Prokuratura przedstawiła biegłemu zarzuty dotyczące czterech przestępstw. Połowa z nich polegała na złożeniu przed sądem fałszywych zaświadczeń o niezdolności oskarżonych do brania udziału w rozprawach. Pozostałe dwa były związane z poświadczeniem nieprawdziwej opinii stwierdzającej rzekomy zły stan zdrowia skazanego, który dzięki temu uniknął pobytu w więzieniu. Jednego z "badanych" oszust w ogóle nie spotkał, a dokument z opinią przekazał innej osobie.

Informację o ponownym zatrzymaniu Wiesława Cz. przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wydziału do walki z korupcją Komendy Stołecznej Policji potwierdził Łukasz Łapczyński z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Biegły odmówił składania wyjaśnień, nie przyznał się też do winy. Z kolei kobieta, której stan zdrowia oceniał zatrzymany, potwierdziła przypuszczenia śledczych. Ona również trafiła do aresztu.