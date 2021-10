"Biegnij Warszawo". Utrudnienia komunikacyjne w centrum

To w zasadzie dwa zsynchronizowane wydarzenia. Uczestnicy imprezy "Biegnij Warszawo" mają do pokonania dwa okręgi na trasie, która wystartuje z Łazienek Królewskich i tu się zakończy. Biegacze przemieszczą się ulicą Gagarina, Belwederską, Alejami Ujazdowskimi, Piękną, Myśliwiecką i Agrykolą, a po powrocie do Łazienek wrócą na ten sam szlak, by znów dotrzeć do mety, usytuowanej w miejscu startu. To zatem będzie dziesięciokilometrowy dystans, wytyczony na odcinku pięciu kilometrów.