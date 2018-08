Biletomat nie miał jak wydać reszty. Zapytał, czy może być winien 10 gr

Dziennikarz ekonomiczny Paweł Blajer podczas czekania na wydruk biletu z automatu natrafił na dość nietypowy komunikat. Maszyna zapytała go, czy kupujący akceptuje stratę 10 groszy. Zarząd Transportu Miejskiego tej sytuacji wcale się nie dziwi i zapewnia, że pieniądze można jednak odzyskać.

Paweł Blajer na co dzień jest dziennikarzem telewizji TVN24 BIS, a tematyka finansów nie jest mu obca. Tym razem jednak nie krył zdziwienia, gdy przeczytał komunikat o braku reszty w biletomacie. Mógł co prawda zrealizować zakup, ale bez odzyskania 10 groszy. Okazało się, że automat nie ma wystarczających środków do wydania.