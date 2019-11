Black Friday 2019 Warszawa. Wiemy, gdzie może być najtaniej w Czarny Piątek

Już 29 listopada odbędzie się Black Friday 2019. Sprawdziliśmy ofertę popularnych miejsc zakupowych w Warszawie. Wiemy, gdzie może być najtaniej.

Factory Ursus – promocje na Black Friday

Szał wyprzedaży już 29 listopada ogarnie klientów na całym świecie. Swoją ofertę na święto wyprzedaży przedstawiło już Factory Ursus. Na co warto zwrócić uwagę? To zależy, co nas interesuje.

Jeżeli szukasz prezentu świątecznego dla koleżanki, żony, siostry, narzeczonej itd., to ciekawe oferty przygotowały popularne marki oferujące odzież i dodatki. W Obag produkty będą przecenione o 15 proc. Taką samą ofertę przygotowała również polska firma Wittchen. Interesującą ofertę przedstawiła marka Puccini: do -70 proc. na torebki (ceny od 69,99 zł), do -70 proc. na galanterię skórzaną (ceny od 39,99 zł), do -77 proc. na walizki (ceny od 89,99 zł). W Black Friday warto zajrzeć również do W.Kruk. Jubiler będzie oferował 15 proc. rabatu na białe kamienie i biżuterię w białej oprawie.