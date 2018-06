Bloger oskarża Trzaskowskiego o ustawkę. "Zaprasza kolegów na ławkę Rafała"

Kandydat PO na prezydenta Warszawy podróżuje po całym mieście z własną niebieską ławką i rozmawia o potrzebach warszawiaków. Jedno z takich spotkań odbyło się w Wilanowie. Jak twierdzi prawicowy bloger, na ławkę Trzaskowskiego przysiedli się nie mieszkańcy, a członek młodzieżówki Platformy Obywatelskiej.

Dariusz Matecki, bloger znany jako "Prawicowy Internet" udostępnił na Twitterze nagranie, na którym, jak twierdzi byli sami partyjni działacze: Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, kilku KOD-owców i TVN. - Najważniejsza jest ta scena, rozpoczyna się ławka, tak zwana Ławka Rafała. TVN nagrywa sobie materiały, po czym Rafał Trzaskowski podchodzi do działacza młodzieżówki Platformy Obywatelskiej i zaprasza go na ławkę do rozmowy, żeby pokazać na nagraniu w TVN, że rozmawia o problemach Warszawy z młodymi ludźmi. Coś takiego nigdy nie powinno mieć miejsca. Obrzydliwa manipulacja, którą udało mi się uwiecznić na tym nagraniu - opowiada Dariusz Matecki.