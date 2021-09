Błonie. Niespodziewany przybysz. Ulicami spacerował łoś

Spacerowiczowi udało się bezpiecznie złapać węża i zabrać do mieszkania. W ciepłym pomieszczeniu wąż wyraźnie się ożywił. Mężczyzna wezwał na miejsce Ekopatrol straży miejskiej. Strażnicy potwierdzili, że jest to 30-centymetrowy, niejadowity wąż zbożowy albinos. Jest on bardzo często spotykany w prywatnych hodowlach.