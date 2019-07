Bon Jovi na Stadionie Narodowym. Spore utrudnienia w ruchu. Zamknięte drogi i zmienione trasy autobusów

Bon Jovi w piątek 12 lipca zagra na Stadionie Narodowym. Koncert w Warszawie jest jednym z przystanków zespołu na trasie promującej album „This House Is Not for Sale”. Przed koncertem Bon Jovi zamkniętych będzie kilka ulic na Saskiej Kępie. Utrudnienia mogą pojawić się również po zakończeniu wydarzenia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Bon Jovi na Stadionie Narodowym. Zamknięte ulice na Saskiej Kępie (East News, Fot: Vladimir Astapkovich)

Bon Jovi na Stadionie Narodowym

Bon Jovi w piątek 12 lipca zagra na Stadionie Narodowym. Zespół na scenie pojawi się około godziny 21:00. Przed występem legendy lat 80. i 90. publiczność rozgrzeje grupa Switchfoot. Amerykański support rozpocznie koncert o godzinie 19:00.

Stadion Narodowy został otwarty znacznie wcześniej. Pierwsi uczestnicy wydarzenia mogą zajmować swoje miejsca już od godziny 16:30.

Bon Jovi to jedna ze światowych legend rocka. Zespół nagrywa i koncertuje od 1983 roku. Przez 16 lat kariery Bon Jovi nagrało 14 płyt, które sprzedały się w liczbie ponad 130 milionów egzemplarzy, zapewniając zespołowi światową sławę.

Bon Jovi na Stadionie Narodowym. Utrudnienia na Saskiej Kępie

Koncert Bon Jovi spowoduje spore utrudnienia w komunikacji. W godzinach 17-20 zamkniętych będzie kilka ulic na Saskiej Kępie. Obszar wyłączony z ruchu znajduje się między al. J. Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodową, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wałem Miedzeszyńskim. Na tym obszarze będą mogły poruszać się jedynie autobusy ZTM, taksówki, jednoślady oraz pojazdy z identyfikatorem SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe).

Miasto Stołeczne Warszawa Podziel się