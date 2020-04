Brooklyn Delivery, czyli najlepsze burgery w dostawie niemal w całej Warszawie

Ta sama jakość w nowej odsłonie

Brooklyn House to nowa odsłona dobrze znanej restauracji Brooklyn Burgers&Steaks zlokalizowanej przy Rondzie ONZ. Poza zmianą nazwy i identyfikacji wizualnej, w karcie pojawiło się kilka nowości przygotowanych przez Filipa Głodka. Wśród nich, klienci znajdą burgery tj. Portobello Road oraz Spice me up, czyli pozycje z soczystą wołowiną i pikantnymi dodatkami tj. tabasco oraz chilli powder. Pozycja Portobello Road zdecydowanie przypadnie do gustu miłośnikom delikatnych smaków, w których skład wejdą mascarpone, szpinak oraz pieczarki portobello. W związku z ograniczonym funkcjonowaniem restauracji z powodu COVID-19 w karta została urozmaicona również o pozycje dla najmłodszych. Kategoria Cool Kids Menu to trzy propozycje mini burgerów w wersji z wołowiną, kurczakiem oraz wege z serem halloumi.