Brutalny atak na policjanta w centrum Warszawy. Trwa obława

Policja poszukuje czterech mężczyzn, którzy we wtorek około południa przy ul. Kruczej w Warszawie pobili policjanta. Trwa obława w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Policja prosi o pomoc w ujęciu sprawców.

Napaść miała miejsce po godz. 12, kiedy policjant w cywilu wracał z prokuratury do komendy przy ul. Wilczej .

- Wsiedli do czarnego audi na francuskich numerach rejestracyjnych 81PD1901 - mówi Wirtualnej Polsce asp. sztab. Małgorzata Wersocka z biura prasowego stołecznej komendy.

Jeśli był to napad rabunkowy, to sprawcy i tak odpowiedzą za napaść i pobicie funkcjonariusza na służbie. Grozi za to kara nawet 12 lat więzienia.