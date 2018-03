Budowa ogrodzenia wokół Sejmu. Jest zgoda Gronkiewicz-Waltz, PiS się waha

Prezydent stolicy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, wydała pod koniec lutego zgodę na budowę ogrodzenia wokół Sejmu - podaje tygodnik "Sieci". Jednak wiele wskazuje na to, że płot nie pojawi się zbyt szybko. PiS obawia się konfrontacji przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi.

Spór wokół płotu na ul. Wiejskiej trwa od dłuższego czasu. W październiku stołeczny konserwator zabytków wydał negatywną decyzję ws. budowy płotu. Zdaniem Michała Krasuckiego, który powoływał się na opinię Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, teren wokół Sejmu to przestrzeń otwarta. Według Krasuckiego ogrodzenie ingerowałoby w charakter ulicy Wiejskiej.

Miesiąc później Kancelaria Sejmu odwołała się od tej decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tymczasem tygodnik "Sieci" poinformował w najnowszym numerze, że minister kultury, Piotr Gliński , 12 stycznia uchylił decyzję konserwatora zabytków. Tym samym zezwolił na budowę ogrodzenia.

To jednak nie wszystko. Jak wynika z doniesień gazety, 27 lutego prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wydała zgodę na budowę ogrodzenia wokół Sejmu. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma powody do radości? "To może być jedna z najbardziej ryzykownych decyzji władz Sejmu oraz całego obozu rządzącego" - przestrzega tygodnik "Sieci".