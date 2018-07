Budżet partycypacyjny 2019. Zobacz, gdzie sprawdzić wyniki

W czwartek w Centrum Nauki Kopernik o godzinie 18.00 mieszkańcy dowiedzą się, który projekt zdobył największą ilość głosów. To już piąta edycja budżetu partycypacyjnego w Warszawie.

W piątej edycji warszawiacy mieli do rozdysponowania ponad 64 mln zł. Mieszkańcy zgłosili 2433 pomysły, z czego do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 1628 dotyczących 18 dzielnic Warszawy. W głosowaniu udział wzięło około 90 tys. mieszkańców. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2019 roku.

Środki finansowe potrzebne na realizację projektów będą pochodziły z budżetów dzielnicowych. Nie są to więc dodatkowe środki, to część budżetu dzielnicy przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców.