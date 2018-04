Burza po wpisie Magdaleny Cieleckiej o pomniku smoleńskim. Wystarczyło jedno zdjęcie

"Won", "pustak", "dno" - to tylko część hejtu, jaki wylał się pod adresem znanej aktorki. Powód? Kontrowersyjne zdjęcie przy pomniku katastrofy smoleńskiej. Zareagowały również prawicowe media.

Cielecka zamieściła zdjęcie na Instagramie. Aktorka przyjęła na nim zdziwioną minę. W tle widać właśnie pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej na pl. Piłsudskiego w Warszawie. "Ktoś wie co to za schody?" - pyta ironicznie Cielecka.

"Won do Izraela"

Reakcja części internautów była dosadna. Cielecka została wrzucona do jednego worka z "KODziarzami", "czerwoną hołotą", nazwano ją "pustakiem" i wysłano do... Izraela.

"Co te KODziarstwo lewackie, UBywatele, Sthury i cała ta czerwona komunistyczna hołota wyprawiała, to się normalnemu, przyzwoitymi człowiekowi w głowie nie mieści. Niestety, ktoś bez kręgosłupa społecznego nie wie co to szacunek..."