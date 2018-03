Byłam na "Czarnym Piątku" w Warszawie. Oto, co zobaczyłam

Kobiety znów się wkurzyły. W piątek wyszły na ulice, uzbrojone w kolorowe transparenty i telefony gotowe do robienia zdjęć. Wśród nich byłam ja, obserwując ten barwny korowód, który opanował miasto. Zobaczcie, jak wyglądał "Czarny Piątek" w moich oczach.

Jeśli chcecie doszukać się w tym tekście mojej opinii na temat obywatelskiego projektu ustawy "Zatrzymaj aborcję” to muszę Was rozczarować. Nie chcę też mówić o tym, co sądzę o organizacji protestów pro-choice. Na "Czarnym Piątku" byłam wyłącznie obserwatorem, który czujnie rejestrował to, co się dzieje dookoła.