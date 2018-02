Centrum handlowe Marywilska będzie czynne we wszystkie niedziele

Przedsiębiorcy pracujący w centrum handlowym Marywilska 44 na warszawskiej Białołęce chcą pracować w niedziele wolne od handlu. Złożyli pismo w tej sprawie.

Właściciele firm przedstawili prezes centrum handlowego Małgorzacie Konarskiej deklarację o handlu w niedzielę. Podpisało się pod nią 514 osób. - Centrum Marywilska 44 będzie otwarte w niedziele, ale chcę zaznaczyć, że nikogo nie zmuszamy do otwierania sklepów. Przedsiębiorcy sami się do nas zgłosili. My umożliwiamy otwarcie sklepów tym, którym pozwala na to ustawa - mówiła portalowi dlahandlu.pl prezes Marywilskiej 44 Małgorzata Konarska.