Centrum Janki rozpoczną rok szkolny w świecie Minecrafta

Podczas wydarzenia w Centrum Janki nie zabraknie również okazji do tego, by zagrać w grę Minecraft Dungeons, w której trzeba działać zespołowo, a przy okazji uczyć się współpracy z innymi. Wielbiciele gier z pewnością chętnie zajrzą również do strefy konsolowej, w której królować będą uwielbiane przez graczy tytuły, takie jak Roblox, Lego Worlds, Galaga, Dig Dug oraz Pixark. Znajdzie się też coś dla wszystkich, którzy cenią sobie rozwijające zabawy manualne: drewniane klocki Maple, dające ogrom możliwości kreatywnego budowania oraz stworzone z ekologicznego kartonu klocki Cardblocks, idealne do tworzenia fantazyjnych, przestrzennych kształtów. Będzie można zagrać również w tradycyjną planszówkę "Minecraft: Builders & Biomes", w której wirtualny świat został przeniesiony do papierowej wersji gry.