Centrum Nauki Kopernik poszerza działalność. Powstanie kolejny budynek na Powiślu

Przy siedzibie Centrum Nauki Kopernik powstanie Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego. Pierwszy budynek w kraju, w którym będą prowadzone badanie nad procesami uczenia się oraz społecznego zaangażowania w naukę.



Pracownia Przewrotu Kopernikańskieg jest inspirowana najbardziej innowacyjnymi centrami naukowumi na świecie, która ma za zadanie wprowadzić do Polski nową jakość myślenia o edukacji. Nowa pracownia jest odpowiedzią na zmianę nauczania młodych ludzi, aby przygotować ich do życia we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie, kształtując odpowiednie umiejętności w sferze nauki i nowych technologii.