Chcesz wjechać do centrum Warszawy? Będziesz musiał zapłacić 30 zł

Za pół roku dowiemy się, czy Warszawa zdecyduje się na opłatę za wjazd do Warszawy. Wszystko za sprawą przyjęcia przez Radę Ministrów, ustawy pozwalającej samorządom wydzielić w miastach strefy wolne od emisji spalin. Kwota może sięgnąć nawet 30 złotych.

Celem ustawy jest walka ze smogiem oraz lepszą jakość powietrza. Głównym rozwiązaniem byłaby opłata za wjazd do Śródmieścia. Licząca nawet do 30 zł, a maksymalnie 500 zł za karę. Dotyczyłaby rejonów, gdzie dużo urzędów, sklepów i uczelni. Nagrodą dla aut z napędami alternatywnymi, miałby być darmowy wjazd do ekostefy. Ministerstwo Infastruktury ma przygotować nowy wzór tablic rejestracyjnych, do łatwiejszego rozpozniania aut.