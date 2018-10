Chciała kierować pod wpływem. Troskliwy mąż zatrzymał pojazd własnym ciałem

Do obywatelskiego zatrzymania doszło na warszawskim Bemowie. Szybka reakcja małżonka uniemożliwiła ucieczkę nietrzeźwej kobiety z parkingu. Mężczyzna najpierw stanął na drodze ruszającego auta, a następnie powiadomił o fakcie straż miejską.

Zgłoszenie dotyczące ujęcia kobiety kierującej pojazdem pod wpływem alkoholu wpłynęło do straży miejskiej w piątek, 26 października, ok. godz. 21:00. Gdy służby pojawiły się na miejscu, oczom mundurowych ukazał się nietypowy widok - mężczyzna własnym ciałem uniemożliwiał oddalenie się samochodem swojej nietrzeźwej małżonce.

Nawet dwa lata więzienia

Jak ustalono, to właśnie mąż zatrzymanej kobiety sam zadzwonił do Straży Miejskiej z prośbą o interwencję. Po przeprowadzeniu badania na zawartość alkoholu okazało się, że kierująca ma go aż 0,78 promila w wydychanym powietrzu. W komunikacie na stronie strazmiejska.waw.pl podano, że nietrzeźwej żonie zabrano prawo jazdy.