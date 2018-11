Chciała przechytrzyć sprzedawców. Teraz grozi jej 8 lat więzienia

24-latka przyszła do sklepu z paragonem i chciała oddać ubrania. Problem jest w tym, że zakupione ciuchy zostawiła w domu, a nowe wzięła z półki sklepowej. Kobieta odpowie za oszustwo.

Kobieta zostawiła zakupiony towar w domu i wróciła do sklepu z paragonem. Wzięła z półek takie same rzeczy i w kasie chciała je zwrócić. Kasjerka wypłaciła jej pieniądze za zwrot towaru. Wszystko szło dobrze do momentu, kiedy do akcji wkroczył ochroniarz, który obserwował 24-latkę. Mężczyzna natychmiast wezwał policję.