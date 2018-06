Co dalej z lotniskiem Chopina? Minister infrastruktury odpowiada

Po ogłoszeniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego przyszłość lotniska Chopina jest nieznana. Andrzej Adamczyk minister infrastruktury w piątek w radiu ZET tłumaczył, że jeżeli analizy wskażą, że jest nieprzydatne, trzeba będzie się z tym zmierzyć.

Minister w wywiadzie wyjaśnił, że trwają wielopoziomowe i wieloaspektowe analizy. - Jeżeli kolejne wyniki analiz wskażą, że w 2035 roku lotnisko Okęcie będzie nieprzydatne, to trzeba będzie zmierzyć się z decyzją o likwidacji. Nikt nie mówi, że będzie zamknięte za miesiąc czy rok - powiedział w radiu ZET Andrzej Adamczyk. Zaznaczył, że to dziennikarze mówią dzisiaj, że lotnisko Okęcie będzie zamknięte. - A my mówimy, że na jego los będzie miała wpływ sytuacja rynkowa. To ona decyduje o tym, z których lotnisk będzie można korzystać - tłumaczył minister infrastruktury.