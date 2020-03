Co się działo z Rafałem Trzaskowskim? Badał się na koronawirusa

Gdy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poszedł nagle na zwolnienie lekarskie, rzeczniczka ratusza przekonywała, że polityk nie ma gorączki, a sprawa nie jest związana z koronawirusem. Teraz Trzaskowski przyznał, że przez 5 dni miał gorączkę i zrobił testy ws. COVID-19.

Epidemia koronawirusa szybko rozprzestrzenia się także w Polsce. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w ostatnich dniach wziął zwolnienie lekarskie, ale rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka poinformowała, że sprawa nie ma związku z koronawirusem. Zaznaczyła też, że polityk PO nie ma gorączki. – Ma 35,5 st. C. Tak na prawdę jest to bardziej osłabienie – oceniła. "Pragnę uspokoić wszystkich zaniepokojonych moją chwilową nieobecnością. Zaziębiłem się" - napisał z kolei w sieci sam Rafał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski: "Lekarz dał mi skierowanie do szpitala zakaźnego"

Dodał, że lekarze odesłali go do domu i stamtąd "zarządzał miastem". - Natomiast przez cztery dni te objawy się utrzymywały, dlatego lekarz dał mi skierowanie do szpitala zakaźnego na badanie - poinformował. Zdradził także, że zrobił test na koronawirusa, ale dał on wynik negatywny. - W związku z tym jestem dzisiaj znowu w ratuszu w pracy - podsumował.