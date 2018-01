Coraz więcej Ukraińców pracuje w Warszawie. Nie wszystkim się to podoba?

Nasz czytelnik był świadkiem nietypowej sytuacji. W hipermarkecie na Gocławiu usłyszał jak klientka tłumaczy pracownicy sklepu, że nie lubi "Ruskich" i Ukraińców. - Mówiła, że się tego nie wstydzi i otwarcie przyznaje się do takich poglądów. To było bardzo przykre widowisko - napisał czytelnik.

- Podczas zakupów w Tesco na Gocławiu byłem świadkiem zdumiewającej sytuacji. Pewna klientka tłumaczyła na głos pracownicy sklepu, jak bardzo nie lubi "Ruskich" i Ukraińców. Mówiła, że się tego nie wstydzi i otwarcie przyznaje się do takich poglądów. Opisywała, co się dzieje z jej organizmem na sam dźwięk tych języków - relacjonuje czytelnik.

Kobieta mówiła kilka minut. - Podkreślała, że ich nienawidzi. Mówiła z ogromnym poczuciem wyższości i pogardy dla pracowników ze Wschodu. Teraz gdzie się nie pójdzie, na każdą budowę i do sklepu wszędzie po ukraińsku gadają. W Polsce mieszkamy, powinno się tu mówić po polsku - głośno mówiła.