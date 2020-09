"Czajka". Problemy w Warszawie. Rafał Trzaskowski komentuje. "Nie mamy nic do ukrycia"

Do kolejnej awarii układu przesyłowego w oczyszczalni ścieków "Czajka" doszło w sobotę 29 sierpnia po południu. Od kilku dni prowadzony jest znów zrzut ścieków do Wisły. Poprzedni miał miejsce dokładnie rok temu.

We wtorek do Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędu Miasta na polecenie prokuratury weszła policja , która zabezpiecza dokumenty.

"Czajka". Rafał Trzaskowski: ścieki wkrótce przestaną wpadać do Wisły!

Sprawę komentuje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Na swoim profilu na Facebooku opublikował obszerny wpis. "Deklaruję pełną współpracę z organami państwa. Mam nadzieję, że prokurator i pozostałe służby z pełną starannością i w trosce o ustalenie prawdy przeanalizują sprawę. I że nie sparaliżują pracy nad naprawą awarii. Nie mamy nic do ukrycia. Przypominam, że sama spółka MPWiK złożyła doniesienie do prokuratury" - podkreśla.

Zapewnił także, że "ścieki wkrótce przestaną wpadać do Wisły!" "Alternatywny sposób ich przesyłania do oczyszczalni "Czajka” powstanie znacznie szybciej, niż początkowo sądziliśmy" - pisze.

"Przypomnę to, co wcześniej mówiłem już wielokrotnie: obecna sytuacja to efekt nawarstwiających się od lat systemowych błędów. W 1999 r. zapadła błędna, jak dziś widzimy, decyzja o zaniechaniu budowy nowej oczyszczalni ścieków na lewym brzegu Wisły. W 2005 r. Rada Warszawy postanowiła wystąpić o unijne dofinansowanie na rozbudowę "Czajki” i budowę kolektora pod Wisłą, co związało ręce kolejnym ekipom – nie można było utracić unijnego dofinansowania. W 2006 r. mamy kolejną błędną decyzję – o tym, żeby poprowadzić dwie rury w jednym tunelu. W kolejnych latach doszły błędy projektowe i najprawdopodobniej także błędy przy doborze materiałów (rury mogły mieć wady ukryte).