Czas na Bieg po Nowe Życie w Warszawie

15 września odbędzie się 13. Bieg po Nowe Życie, najważniejsze wydarzenie wspierające polską transplantologię. Znane osoby ze świata filmu, teatru, estrady, muzyki, mediów i sportu oraz osoby po przeszczepieniu w większości skupione w Polskim Stowarzyszeniu Sportu po Transplantacji, które żyją dzięki przeszczepionym narządom spotkają się w marszu nordic walking, po raz pierwszy przy Pałacu Kultury i Nauki, w Parku Świętokrzyskim. Marsz wystartuje o 12:00.

Ważna inicjatywa

Bieg po Nowe Życie to rozpoczęty siedem lat temu projekt społeczny promujący działania prozdrowotne, edukację w zakresie transplantacji narządów oraz aktywizację społeczeństwa do świadomego oddawania narządów do przeszczepu i przeszczepu rodzinnego. Dotychczas odbyło się 12 edycji wydarzenia, osiem w Wiśle i cztery w Warszawie. Bieg po Nowe Życie dotyka jednego z najważniejszych tematów współczesnego społeczeństwa – problemu transplantacji narządów i świadomego dawstwa oraz przeszczepów rodzinnych. Wzmacnia świadomość społeczną pokazując, jak ważne są świadectwa woli. Udowadnia, że sport pozwala na szybszą rehabilitację. Promowanie zdrowia poprzez aktywność fizyczną to dla nas sprawa wielkiej wagi. To niezwykle istotny element naszej wewnętrznej kultury oraz działań kierowanych do społeczności lokalnych. Dlatego mocno angażujemy się w Bieg po Nowe Życie - inicjatywę szlachetną, wspólny projekt biznesu, oraz znanych osób ze świata kultury, sportu i mediów i przede wszystkim osób po przeszczepieniu. Razem promujemy ideę przeszczepów wśród Polaków – mówi Przemysław Kończal, Prezes Zarządu Santander Consumer Banku – Partnera Generalnego Biegu po Nowe Życie.

Nie byłoby Biegu po Nowe Życie, gdyby nie udział w wydarzeniu osób po przeszczepieniu. Pokazują oni ludziom zdrowym, że po przeszczepie można wrócić do normalnego życia i sprawności fizycznej – to najważniejszy cel, który wyznacza sobie Bieg po Nowe Życie – wydarzenie w którym od 2011 wzięło udział ponad 250 gwiazd ze świata filmu, teatru, telewizji, sportu, muzyki i mediów oraz ponad 100 osób po przeszczepieniu. Na starcie Biegu po Nowe Życie od 2011 roku stanęło ponad pół tysiąca sztafet. W ciągu siedmiu lat 60 mediów wystawiło w wydarzeniu swoje sztafety. Do Biegu po Nowe Życie dołączyło także ponad 30 instytucji kultury, związków sportowych, szkół wyższych, fundacji i stowarzyszeń.

Transplantologia potrzebuje wsparcia

Od początku tego roku do lipca we wszystkich ośrodkach transplantologicznych w Polsce przeszczepiono 849 narządów od zmarłych dawców. 554 pacjentów otrzymało nowe nerki, 10 pacjentów nerkę i trzustkę, 178 pacjentów wątrobę, 87 serce, 20 płuco. Doszło też do 37 przeszczepów od żywych dawców. To nadal za mało – potrzeby są znacznie większe. Na Krajowej Liście Oczekujących na Przeszczepienie pod koniec lipca było 1877 pacjentów. To ciężko chore osoby, ze skrajną niewydolnością narządów, przeszczep jest dla nich jedyną szansą na powrót do zdrowia. Najwięcej, bo aż 1116 pacjentów czekało na nową nerkę. Transplantologia potrzebuje wsparcia.

Przemysław Saleta

Ambasadorem Biegu po Nowe Życie jest Przemysław Saleta, który oddał nerkę swojej córce Nicole. Wtedy to wiele osób po raz pierwszy usłyszało o tym, że niektóre narządy można przeszczepiać także od żywych dawców. Znany sportowiec tłumaczy, że w Polsce wykonuje się zdecydowanie za mało przeszczepów rodzinnych. Osoby mogące zostać dawcą mają obawy, że oddając narząd bądź jego fragment już będą żyli na pół gwizdka, nie będą mogli być już tak aktywni jak przed operacją. Patrząc na mnie te obawy są bezzasadne – przekonuje Saleta.

Nowe projekty Biegu po Nowe Życie

14 września w Warszawie odbędzie się jedno z sześciu zaplanowanych w Europie szkoleń w ramach projektu EUDONORGAN. W Polsce Bieg po Nowe Życie jest częścią tego projektu. W szkoleniu wezmą udział przedstawiciele organizacji transplantacyjnych z Polski, Czech, Litwy, Łotwy i Słowacji oraz eksperci międzynarodowi. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla personelu medycznego jak również dla osób propagujących idee donacji i transplantacji.

Zwykła karta – Niezwykły dar to projekt Biegu po Nowe Życie, który od maja tego roku promuje i przekazuje świadectwa woli – plastikowe karty z wyrażeniem indywidualnej zgody na pobranie po śmierci narządów do przeszczepienia. Podczas największych wydarzeń sportowych 2018 w Polsce 100 000 świadectw woli trafiło bądź trafi do kibiców z zachętą do ich podpisywania i rozmawiania o tym z bliskimi. Akcja gościła już między innymi na Pikniku Olimpijskim, Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie, oraz Enea IronMan 70.3 w Gdyni. Odwiedzi między innymi PZU Maraton Warszawski, oraz Bieg Niepodległości. Podczas akcji można spotkać się z osobami po przeszczepieniu i poznać ich historię oraz dowiedzieć się wiele o transplantacji narządów.

