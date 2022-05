Czy ceny nieruchomości w Warszawie są zawyżane? Prawidłowa wycena mieszkania w Twoim zasięgu

Negocjacje cen mieszkań

Zgodnie z naszym raportem podsumowującym ubiegły rok różnice między cenami ofertowymi a transakcyjnymi w Warszawie wynosiły maksymalnie 7% (na Ochocie). Negocjacje oscylowały w granicach 3-4% wartości mieszkania, tak więc ostateczne kwoty nie różniły się zbytnio od stawek proponowanych przez właścicieli. Może to oznaczać, że sprzedający nie byli skłonni do wyraźnego obniżania cen lub wyceny mieszkań były adekwatne do stanu nieruchomości.