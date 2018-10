Czy tak będzie wyglądała nowa Skra? Miasto jest gotowe na zagospodarowanie terenu

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania okolic stadionu Skry. Zgłoszono sześć projektów. Wygrał pomysł Aleksandra Wadasa z Gdańska. Według jury najlepiej połączył przeznaczenie obiektu z krajobrazem. Na realizację ambitnego przedsięwzięcia miasto zabezpieczyło 25 mln złotych.

W rozmowie z portalem warszawa.wyborcza.pl, dyrektor miejskiego biura sportu nie ukrywał zachwytu nad zwycięską pracą: "Jest fantastyczna, wybraliśmy ją jednomyślnie" - przekonywał Janusz Samel. Zaznaczył, że ujęła go propozycja stworzenia pomiędzy Skrą a Polem Mokotowskim terenu przeznaczonego dla sportowców-amatorów. To idealne miejsce na tego typu aktywność.

Stadio Skry - nowe oblicze

Co dalej z niszczejącym kompleksem sportowym "Skra"? Miasto zarezerwowało na uporządkowanie przylegającego do stadionu terenu 25 mln zł. To jednak budżet zapisany w wieloletnich planach finansowych. Pomimo wyłonienia zwycięzcy w konkursie na projekt zagospodarowania okolic obiektu, do realizacji jeszcze długa droga. Ratusz przewiduje, że prace mogą zacząć się najwcześniej w 2020 roku.