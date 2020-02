Dachowanie na S8 w Warszawie, interweniowali strażacy

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło we wtorek rano, na warszawskim odcinku trasy S8. Tuż przed wjazdem do tunelu dachował tam samochód osobowy.

Warszawa. We wtorek rano samochód osobowy dachował na S8

Do zdarzenia doszło na węźle Prymasa Tysiąclecia, który stanowi fragment S8. Informację o wypadku podał portal tvnwarszawa.pl.

Świadkowie zdarzenia dodają, że samochód osobowy dachował na pasie jezdni w kierunku węzła Konotopa.

Policja nie podała jeszcze żadnych okoliczności tego zdarzenia, nie wiadomo więc dlaczego kierowca auta uderzył w bariery, po czym dachował. Prawdopodobnie kierowcy nie stało się nic poważnego, nie było bowiem konieczności, aby trafił on do szpitala.

Rozbity i przewrócony samochód musieli postawić na koła strażacy, wezwani na miejsce.

Przy współpracy z policją uprzątnęli miejsce wypadku. Dzięki szybkiej interwencji służb w tym miejscu trasy S8 nie utworzyły się duże korki, ani nie było bardzo dużych utrudnień w ruchu.

Źródło: tvnwarszawa.pl

