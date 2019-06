Daniel Ozon odwołany. Górnicy z JSW protestują w Warszawie: "Dymisja Tchórzewski!"

Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej protestują przed ministerstwem energii w związku z odwołaniem z funkcji prezesa Daniela Ozona. Wyszedł do nich minister Krzysztof Tchórzewski. I nie został ciepło przyjęty.

Do demonstrantów wyszedł minister energii. Jak powiedział górnikom, gdyby nie było powodu, to nie odwołano by prezesa Ozona.