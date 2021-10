Deweloperka kontra bazarek. Służewiecki konflikt w sprawie targowiska i "niebieszczaka"

Nie chcą utracić miejsca, w którym najlepiej robi im się zakupy. Martwią się też o rzemieślników, którzy w przeznaczonych do likwidacji miejscach pracują - szewca, zegarmistrza, krawca. - Zostanie nam betonowa przestrzeń Po zakupy trzeba będzie jeździć gdzieś daleko. Co zrobią starsze osoby , przyzwyczajone do zaopatrywania się w swoich ulubionych straganach, u znajomych sprzedawców? I co z nimi, z polskimi przedsiębiorcami, którzy pracują na stoisku bazaru, czasem całymi rodzinami - pytają.