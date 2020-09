Dinozaury opanowały mały ekran. I centrum stolicy

– Ostatnie dwa filmy osadzone w świecie "Jurassic World" stworzyły nowe pokolenie miłośników dinozaurów, którzy chcą czegoś więcej niż jeden film co trzy lata – stwierdza Trevorrow. – Trzy lata to wieczność dla dziecka. Wychodzimy naprzeciw wszystkim dzieciakom, które nie chcą tak długo czekać.

Park Jurajski: Obóz kredowy

To właśnie na niej rozgrywają się wydarzenia z nowego serialu. Na dodatek w tym samym czasie, co film z serii "Jurassic World", tyle tylko, że po przeciwnej stronie wyspy.

To właśnie z okazji premiery najnowszej produkcji z serii o Parku Jurajskim w Warszawie stanęła specjalna wystawa - jedyna taka na świecie. Powstała dzięki zaangażowaniu kilkunastu polskich specjalistów. Prace nad nią trwały ponad tysiąc godzin, czyli ponad 6 tygodni. Same gady zostały sprowadzone do Polski z Wielkiej Brytanii, kraju, który podobnie jak my – jest zakochany w pragadach.