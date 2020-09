Dinozaury powróciły?

Piętnastometrowy Mamenchizaur, dwa Velociraptory oraz imponujących rozmiarów Triceratops, mechatroniczne gatunki znane z „Parku Jurajskiego” Stevena Spielberga, opanowały centrum Warszawy i wygląda na to, że zadomowiły się tu na jakiś czas! Prehistoryczne stworzenia pilnują bowiem ogromnego inkubatora z jajem, co oznacza, że lada dzień wykluje się młody dinozaur. Obserwacja procesu jest możliwa dzięki jego przezroczystym ścianom. Niespotykana dotąd instalacja, promująca nowy serial Netflixa, „Park Jurajski: Obóz Kredowy”, będzie bezpłatna i ogólnodostępna aż do 1 października.