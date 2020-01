DK17 zablokowana. Tragiczny wypadek w miejscowości Lubice

Lubice na DK17 z Garwolina do Kołbieli - to tam doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Nie żyją cztery osoby.

DK17 zablokowana. Tragiczny wypadek w miejscowości Lubice (PAP, Fot: Przemysław Piątkowski)

Trasa z Lublina do Warszawy jest całkowicie zablokowana w miejscowości Lubice. To tam, tuż przed Kołbielą doszło do koszmarnego wypadku.

Samochód osobowy z dużą prędkością wjechał w naczepę samochodu ciężarowego. Mniejszym autem podróżowały cztery osoby - wszystkie zginęły. Jako pierwsze tragiczną informację podało Radio Zet.

Na trasie przez ponad godzinę trwała akcja ratunkowa. Wzięło w niej udział 10 jednostek straży pożarnej, a także Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego "Warszawa 8". Maciej Łodygowski z otwockiej straży pożarnej powiedział w rozmowie z TVN Warszawa, że osoby siedzące z przodu nie żyły już w momencie, kiedy dotarli do niech ratownicy. Żeby dostać się do tych siedzących z tyłu, trzeba było czekać na specjalny podnośnik.

Na miejscu jest już prokurator i biegli, którzy dokonują oględzin miejsca zdarzenia. Policjanci kierują kierowców na trasy objazdowe. Utrudnienia w tym miejscu potrwają co najmniej do godz. 17.