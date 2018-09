Do tramwaju w Warszawie weszła muzułmanka z dwójką dzieci. Potem stało się coś niezwykłego

Internautka opisuje niecodzienną historię, do jakiej doszło w warszawskim tramwaju. "Młoda kobieta o rysach egzotycznych, muzułmanka. Pozawijana w chusty, widać ją z daleka. Chłopiec, na oko dwulatek, płacze, krzyczy, mama nie może go ogarnąć".

Dotychczas słyszeliśmy głównie o przykrych incydentach, do jakich dochodzi w stosunku do obcokrajowców w komunikacji miejskiej. W zeszłym roku m.in. w Poznaniu trzech mężczyzn zaatakowało Tunezyjczyków . Wcześniej wulgarne wyzwiska usłyszała Polka, której towarzyszył pochodzący spoza Polski mąż . Okazuje się jednak, że nawet w tramwajach i autobusach, obcokrajowców spotkać może miły gest.

Jedna z internautek udostępniła na Facebooku post, w którym opisuje sytuację, do jakiej doszło ostatnio w jednym z warszawskich tramwajów. Wspomina o matce, która weszła do zatłoczonego wagonu z wózkiem i dwójką dzieci. "Młoda kobieta o rysach egzotycznych, muzułmanka. Pozawijana w chusty, widać ją z daleka. Młodszy chłopiec, na oko dwulatek, płacze, krzyczy, mama nie może go ogarnąć. Myślę sobie – ależ ja jej współczuję, współczuję podwójnie. Nie dość, że zbiera spojrzenia za strój, to jeszcze zbiera spojrzenia za tzw. złą matkę" – pisze Weronika Czajko.