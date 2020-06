Domy parterowe z garażem - wygoda i funkcjonalność. TOP 5 gotowych projektów!

Dlaczego domy parterowe?

Jaki dom parterowy wybrać?

Projekty domów parterowych odznaczają się ogromną różnorodnością , dzięki czemu każda zainteresowana osoba będzie w stanie znaleźć coś, co spełni jej wszystkie oczekiwania. W ofercie firm architektonicznych znaleźć można domy wolnostojące i bliźniacze, niewielkie – poniżej 100 m2 – i duże, tradycyjne i nowoczesne, prawdziwie przystosowane do trendów XXI wieku.

Jak obniżyć koszty budowy domu parterowego?

Niewielkie budynki do 100 m2 to jeden z najbardziej ekonomicznych wyborów dla osób myślących o budowie własnego domu. Wiele opcji pozwala na wygodne mieszkanie w domu parterowym, którego budowa nie kosztuje majątku. Warto jednak myśleć przyszłościowo – domy energooszczędne to inwestycja, która już po zamieszkaniu przyniesie korzyści w postaci m.in. niższych rachunków za ogrzewanie. Niższe koszty budowy domu można też osiągnąć poprzez zmniejszenie liczby detali w projekcie. Dla osób posiadających samochód ekonomicznym rozwiązaniem budowy garażu jest włączenie go obrębie budynku głównego.