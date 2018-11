Dowódca szantażuje policjanta przed 11 listopada. Ujawniono nagranie

- Jak wrócicie na 10, 11-sty to się skończy bez żadnych konsekwencji - słyszymy na udostępnionym nagraniu. Mundurowi masowo przed Marszem Niepodległości wybierają się na zwolnienia lekarskie.



Szef w rozmowie powołuje się na insp. Dabiela Kubiaka, dowódcę Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. - Dowódca był u Kubiaka. Kubiak przekazał, że jeśli wrócicie na 10,11 to bez żadnych konsekwencji temat się kończy. Jak się zapatrujesz, zapatrujecie nie wiem, bo podejrzewam, że jesteście na łączach - pyta szef. - Znaczy nie, to już wiemy, że coś tam się zaczęło, coś tam takiego. Ale no nie, ja to nie wracam na pewno dowódco - odpowiada policjant. - Aha, ty na pewno nie wracasz, tak? - dopytuje. - Ja nie wracam - zaznacza policjant.