Dr. Martens WinterWair

Otwarcie Dr. Martens Pop Up Store w Warszawie to okazja do zapoznania się z modelami z najnowszej zimowej kolekcji marki. W ofercie są Docsy, które łączą wygodę z odpornością na pełne wyzwań zimowe warunki. Ocieplana wyściółka WarmWair, oddychająca wodoodporna membrana DryWair i amortyzowana wkładka SoftWair gwarantują pełen komfort przy jednoczesnym zachowaniu charakterystycznego dla marki oryginalnego stylu. Pewność na chodniku dodatkowo zapewnia antypoślizgowy bieżnik GripWair. Dzięki tym funkcjonalnym rozwiązaniom można sięgnąć po ulubione modele o każdej porze roku.