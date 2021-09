Dramat koło Żyrardowa. 23-latek zginął na polu kukurydzy

Straż Pożarna z Guzowa, informując o zdarzeniu w mediach społecznościowych, apeluje o ostrożność podczas zbiorów owoców i warzyw. Ponieważ często wiąże się to z intensywną pracą różnymi maszynami, strażacy przestrzegają, by nie wchodzić na słupy elektryczne, nie zbliżać się do leżących na ziemi zerwanych przewodów, nie wchodzić do stacji transformatorowej i nigdy nie lekceważyć tabliczek ostrzegawczych.