Dramat muzułmańskich dziewczynek w Niemczech. "Powstrzymać to szaleństwo"

15 tys. muzułmańskich dziewczynek w Niemczech grozi obrzezanie. Niemieckie prawo tego zabrania, ale nie prawo w kraju ich pochodzenia. Wyjazd na wakacje to dobra ku temu okazja.

"Wakacyjne obrzezanie"

Coraz młodsze dziewczynki

Charlotte Weil, referentka przy niemieckim oddziale Terre des Femmes w Berlinie twierdzi, że migracja do Europy wcale nie kładzie kresu tym praktykom. A co gorsza obrzezaniu poddawane są "coraz młodsze dziewczynki, żeby nie mogły szukać pomocy i mniej pamiętały o zabiegu”.

Pediatrzy nie chcą donosić

41-letnia Isatou Barry, matka czworga dzieci, w tym jednej dziewczynki zastrzega, że "mimo, iż w jej rodzinie okaleczone zostały wszystkie kobiety” nie pozwoli obrzezać córki. Aktywistka chce też przekonać do tego swoich rodaków żyjących w Berlinie. Ma ona za sobą dwuletnie szkolenia jako "change trainerin” przy organizacji Terre des Femmes. Zebrała już także spore doświadczenie. – Tylko wtedy, kiedy uda się nam wciągnąć mężczyzn, można będzie powstrzymać to szaleństwo – uważa Gambijka.

Brutalna codzienność

Klitoridektomia także w Niemczech

− To bardzo utrudnia ochronę własnych córek, gdyż tylko obrzezane są one w krajach pochodzenia coś warte i społecznie akceptowane − tłumaczy Cornelia Strunz. Nawet w sytuacji, kiedy rodzice z Niemiec jadą z córką do ojczyzny i są przeciwni obrzezaniu, niewiele to daje. – Wtedy rodzina pod nieobecność rodziców przeprowadza to na własną rękę, a czasem nawet sąsiadka − tłumaczy działaczka Isatou Barry.